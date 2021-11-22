Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 403 жителя региона, выздоровели 359 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4799 ПЦР-тестов.
В целом у 870941 человека подтвердили коронавирус, вылечился 78120 жителей области, умерли 2154 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1076598.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 125 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 50 новых случаев На третьем месте Брянский район с 44 заболевшими ковид-19. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 ноября 2021 года:
— Брянск –33233 (+125)
— Брянский район – 8903 (+44)
— Дятьковский район – 4314 (+50)
— Карачевский район –2929 (+16)
— Клинцы – 2876 (+13)
— Новозыбков – 2347 (+12)
— Трубчевский район – 2404 (+7)
— Стародубский район – 2339 (+7)
— Навлинский район – 2085
— Жуковский район – 1986 (+13)
— Унечский район – 1930 (+18)
— Выгоничский район – 1803 (+3)
— Брасовский район – 1673
— Комаричский район – 1589 (+10)
— Почепский район – 1523
— Фокино – 1364 (+6)
— Климовский район – 1340 (+10)
— Мглинский район – 1272 (+15)
— Погарский район – 1218 (+9)
— Клетнянский район – 1203
— Дубровский район – 1169 (+1)
— Сельцо – 1131 (+6)
— Суземский район – 958 (+8)
— Злынковский район – 950 (+11)
— Клинцовский район – 925 (+3)
— Суражский район – 891 (+7)
— Гордеевский район – 781 (+1)
— Красногорский район – 685 (+3)
— Севский район – 569(+5)
— Жирятинский район – 402
— Рогнединский район – 186
— Иногородние – 116.
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