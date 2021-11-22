Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 403 жителя региона, выздоровели 359 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4799 ПЦР-тестов.

В целом у 870941 человека подтвердили коронавирус, вылечился 78120 жителей области, умерли 2154 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1076598.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 125 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 50 новых случаев На третьем месте Брянский район с 44 заболевшими ковид-19. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 ноября 2021 года:

— Брянск –33233 (+125)

— Брянский район – 8903 (+44)

— Дятьковский район – 4314 (+50)

— Карачевский район –2929 (+16)

— Клинцы – 2876 (+13)

— Новозыбков – 2347 (+12)

— Трубчевский район – 2404 (+7)

— Стародубский район – 2339 (+7)

— Навлинский район – 2085

— Жуковский район – 1986 (+13)

— Унечский район – 1930 (+18)

— Выгоничский район – 1803 (+3)

— Брасовский район – 1673

— Комаричский район – 1589 (+10)

— Почепский район – 1523

— Фокино – 1364 (+6)

— Климовский район – 1340 (+10)

— Мглинский район – 1272 (+15)

— Погарский район – 1218 (+9)

— Клетнянский район – 1203

— Дубровский район – 1169 (+1)

— Сельцо – 1131 (+6)

— Суземский район – 958 (+8)

— Злынковский район – 950 (+11)

— Клинцовский район – 925 (+3)

— Суражский район – 891 (+7)

— Гордеевский район – 781 (+1)

— Красногорский район – 685 (+3)

— Севский район – 569(+5)

— Жирятинский район – 402

— Рогнединский район – 186

— Иногородние – 116.

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