В брянском Карачеве на месте гибели экипажа ИЛ-4 установили поминальный крест

Фото: "Белые Берега", vk.com.

В брянском Карачеве 20 ноября провели субботник на месте гибели экипажа ИЛ-4 и установили поминальный крест. Об этом сообщают в соцсети ВКонтаке в группе «Белые Берега».

Благоустроить место поднятие останков самолета и экипажа пришли 30 человек. Половина из них - дети. Участники субботника заровняли котлован, оставшийся после раскопок. Установили поминальный крест и рамку для инфостенда.

- Поднять удалось останки лишь половины экипажа, так как катастрофа была страшной и больше половины останков сгорели во время пожара, а четвертая часть осталась тут, в земле, - пишут организаторы субботника.- Получается, что это, отчасти, - их могила. Летом установим обелиск. Спасибо всем, принявшим участие в мероприятиях.

Напомним, 6 ноября в шести от Белых Берегов из земли подняли останки экипажа бомбардировщика, сбитого фашистами в мае 1943 года. Летом героев захоронят на мемориале в поселке Березовский.

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