Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Глава администрации Карачевского района Людмила Лужецкая покинула свой пост. Она подала заявление по собственному желанию. Вместе с ней заявления об увольнении написали также по собственному желанию первый заместитель главы Игорь Краев и зам — Светлана Шутова, сообщает информационный портал «Наш Брянск.Ru».

Администрацией Лужецкая управляла с 2016 года. Как стало известно, временно возглавит районную администрацию заместитель главы Сергей Шкуркин.

23 ноября во время прямой линии кадровые решения обещал принят губернатор Брянской области Александр Богомаз. Причиной стал не открытый после ремонта стадион в Карачеве.

После прямой линии 25 ноября сообщили об открытии спортивного объекта. Для спортсменов оборудовали также под трибунами теплые помещения.

На сайте районной администрации появилось сообщении об устраненных неполадках, которые выявили строительная инспекция во время сдачи объекта. Подписали соответствующие документы.

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