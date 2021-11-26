В Брянске возле Дворца единоборств строят новый коллектор

Фото: ГТРК "Брянск".

В Советском районе Брянска возле Дворца единоборств строят новую ветку городского канализационного коллектора. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Работы ведут на территории между переулком Пилотов и улицей Советской. Новые трубы пройдут на участке длинной больше одного километра.

Существующий коллектор оборудовали больше 40 лет назад. Со временем железобетонные трубы значительно устарели. Решили новые прокладывать параллельно старым.

Кроме этого объекта в 2021 году в Брянске строят еще два новых участка. Оба они находятся в Бежицком районе - на улицах Молодой Гвардии и Металлургов. Работы во всех случаях завершат к концу года. В этом году на реконструкцию потратили всего больше 200 миллионов рублей.

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