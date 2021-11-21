В Новозыбковском районе жители остались без света из-за сильного ветра. Непогода обрушилась на юго-запад Брянской области во второй половине дня в субботу, 20 ноября, сообщают Брянск.НОВОСТИ.RU. Ветер сопровождался градом.

В городе и окрестностях упало несколько деревьев. Некоторые из них повредили электрические провода.

- Сильно пострадала Заипутская зона, - пишут местные журналисты. - Там работает бригада. Убирают аварийные деревья.

В поселке Дедовский на линию электропередач упали деревья в районе автобусной остановки. Не было света на улице площадь Советская.