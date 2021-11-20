В Брянске собирают деньги на лечение попавшего в ДТП священнослужителя

Фото: Брянская епархия.

В Брянске собирают деньги на лечение священнослужителя и многодетного отца, попавшего в ДТП. В воскресенье, 21 ноября в нижнем ярусе кафедрального собора состоится благотворительная ярмарка, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

На ней будут продавать поделки и выпечку. Вырученные деньги пойдут на лечение диакона Михаила. Он проходит дорогостоящую реабилитацию в больнице в Москве. Его жена Кристина старается вернуть супруга к прежней жизни. Дома в Брянске их ждут четверо маленьких детей. Самая маленькая девочка страдает врожденным заболеванием.

Авария, в которой пострадал отец Михаил, произошла 15 сентября. В больницу он попал в коме. В Брянске на тот момент перестала действовать санитарная авиация. В Москву пришлось транспортировать пациента на частном вертолете. Его оплатили благотворители.

- Приглашаем всех принять участие в благотворительной ярмарке в поддержку наших друзей, пишут в группе Молодежного отдела Брянской епархии. - Приносите изделия ручной работы или свои кулинарные шедевры. Будем рады любой помощи.