Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 438 жителей региона, выздоровели 442 пациента, зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6020 ПЦР-тестов.
В целом у 86271 человека подтвердили коронавирус, вылечились 77360 жителей области, умер 2131 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1065615.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 143 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 38 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Дятьковского района с 30 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 ноября 2021 года:
— Брянск – 32961 (+143)
— Брянский район – 8839 (+38)
— Дятьковский район – 4203 (+30)
— Клинцы – 2854 (+10)
— Карачевский район – 2897 (+8)
— Новозыбков – 2315 (+21)
— Стародубский район – 2322 (+10)
— Трубчевский район – 2384 (+16)
— Навлинский район – 2069 (+25)
— Жуковский район – 1968 (+7)
— Унечский район – 1911 (+14)
— Выгоничский район – 1790 (+1)
— Брасовский район – 1662 (+13)
— Комаричский район – 1576
— Почепский район – 1518 (+19)
— Фокино – 1351 (+6)
— Климовский район – 1320 (+15)
— Мглинский район – 1256
— Погарский район – 1206 (+21)
— Клетнянский район – 1199
— Дубровский район – 1160 (+12)
— Сельцо – 1120
— Суземский район – 937 (+5)
— Злынковский район – 935 (+7)
— Клинцовский район – 918 (+4)
— Суражский район – 883
— Гордеевский район – 779 (+3)
— Красногорский район – 676 (+3)
— Севский район – 563 (+2)
— Жирятинский район – 400 (+5)
— Рогнединский район – 183
— Иногородние – 116.