Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 438 жителей региона, выздоровели 442 пациента, зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6020 ПЦР-тестов.

В целом у 86271 человека подтвердили коронавирус, вылечились 77360 жителей области, умер 2131 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1065615.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 143 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 38 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Дятьковского района с 30 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 ноября 2021 года:

— Брянск – 32961 (+143)

— Брянский район – 8839 (+38)

— Дятьковский район – 4203 (+30)

— Клинцы – 2854 (+10)

— Карачевский район – 2897 (+8)

— Новозыбков – 2315 (+21)

— Стародубский район – 2322 (+10)

— Трубчевский район – 2384 (+16)

— Навлинский район – 2069 (+25)

— Жуковский район – 1968 (+7)

— Унечский район – 1911 (+14)

— Выгоничский район – 1790 (+1)

— Брасовский район – 1662 (+13)

— Комаричский район – 1576

— Почепский район – 1518 (+19)

— Фокино – 1351 (+6)

— Климовский район – 1320 (+15)

— Мглинский район – 1256

— Погарский район – 1206 (+21)

— Клетнянский район – 1199

— Дубровский район – 1160 (+12)

— Сельцо – 1120

— Суземский район – 937 (+5)

— Злынковский район – 935 (+7)

— Клинцовский район – 918 (+4)

— Суражский район – 883

— Гордеевский район – 779 (+3)

— Красногорский район – 676 (+3)

— Севский район – 563 (+2)

— Жирятинский район – 400 (+5)

— Рогнединский район – 183

— Иногородние – 116.