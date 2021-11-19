Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на развитие троллейбусного сообщения направят 4 млрд рублей. Обновление инфраструктуры пассажирского электротранспорта планируют провести в областном центре в 2022-2023 годах. Привлекут бюджетный инфраструктурный кредит и внебюджетные средства на общую сумму 4 миллиарда рублей. В рамках разработанного проекта в том числе закупят 100 новых троллейбусов, обновят контактные кабельные сети, установят электронные табло с расписанием движения. Об этом рассказал в четверг, 18 ноября, начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков на круглом столе форума "Транспорт России", проходящего в Москве в рамках "Транспортной недели".

- Слово "модернизация" здесь стоит не зря, если еще год назад речь шла о сохранении троллейбусного сообщения, то на сегодняшний момент речь идет именно о модернизации, о переходе на совершенно новый уровень троллейбусного сообщения, о развитии новых современных технологий инфраструктуры общественного электрического транспорта", - сказал Игорь Чубчиков.

Напомним, в октябре на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ проект одобрили, регион получит около 2 миллиардов рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита.

Для осуществления модернизации сформировали новую троллейбусную сеть Брянска, запланировали отмену некоторых маршрутов других видов транспорта, дублирующие троллейбусные.

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