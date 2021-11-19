В Карачевском районе реконструируют братскую могилу

К Дню Победы местные жители облагородят прилегающую территорию, посадят цветы и туи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Карачевском районе в селе Бошино реконструируют братскую могилу. В ней покоятся 29 советских воинов. На восстановление исторического места из бюджета сельского поселения выделили больше 500 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На гранитном памятнике будут выгравированы имена героев. Здесь же установят металлическую ограду, уложат тротуарную плитку. К Дню Победы местные жители облагородят прилегающую территорию, посадят цветы и туи.

Всего в Карачевском районе находится больше 60 воинских захоронений.

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