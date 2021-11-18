Яндекс.Такси в Брянске стало более доступным для незрячих людей

13 ноября во всем мире отмечался международный день слепых, созданный ВОЗ, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями зрения. В Брянской области проживает больше 3 тысяч инвалидов по зрению, и местное отделение Всероссийского общества слепых ведет работу с властями, чтобы постепенно адаптировать для них городскую инфраструктуру.

К работе подключается не только государственные организации. Так, в начале октября стало известно, что в городе начал работу ( проект «Доступная еда», и скоро в Брянске появятся кафе, где меню будет полностью адаптировано для восприятия незрячими людьми. А недавно свой вклад в создание доступной среды внес и крупный бизнес — Яндекс повысил доступность своего приложения и сайта для заказа такси, так что теперь незрячие могут вызвать машину без какой-либо посторонней помощи. Рассказываем, что было сделано для этого.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Люди с нарушениями зрения могут пользоваться различными сайтами и приложениями с помощью специальных программ экранного доступа, или скрин-ридеров. Они озвучивают то, что отображается на экране. Эти программы могут быть частью операционной системы или выступать как отдельное приложение. Одни из самых популярных скрин-ридеров среди незрячих — VoiceOver, JAWS и TalkBack. С обычным текстом в печатном документе или на сайте они справятся сразу. Но приложение для заказа такси устроено сложнее.

В случае многофункциональных приложений и сайтов важно обеспечить стабильный фокус скрин-ридера, чтобы он не перекидывал пользователя с одного места на другое, четкую последовательность чтения и понятную навигацию, чтобы пользователь всегда понимал, где он находится, доступность всех кнопок. Для этого разработчики правят код, добавляя в него специальные отметки, которые говорят скрин-ридеру, что и в какой последовательности зачитывать. Причем сделать это надо дважды — для версии на Android и на IOS.

НЕВИДИМЫЕ ПОДСКАЗКИ

Приложение и сайт Яндекс Go уже были доступны для незрячих пользователей. Но если на Android возникали отдельные проблемы с фокусом скрин-ридера и указанием конечной точки маршрута, то на IOS независимые тестировщики отмечали невысокую доступность приложения, то есть такси было сложно заказать без помощи другого человека.

— Команда Яндекс Go провела большую работу: снабдила все элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками и с помощью незрячих тестировщиков продумала навигацию. Теперь людям с нарушениями зрения полностью доступны все те же функции, что и зрячим, — сообщили в пресс-службе компании.

Теперь приложение для вызова такси стало полностью доступным и на Android, и на IOS.

— Я тестировал веб-интерфейс и приложение под IOS. Могу отметить, что по сравнению с тем, каким был сервис еще три месяца назад, он стал гораздо удобнее с точки зрения программ экранного доступа. Все элементы подписаны, по ним стало легко перемещаться. На веб-сайте удобно осуществлять навигацию, используя курсорные стрелки и клавишу Tab. А в приложении, используя жесты, можно последовательно перемещаться по элементам и выбирать нужный параметр заказа. Фокус перемещается последовательно, не происходит такого, что фокус перепрыгивает через несколько элементов и тебе приходится возвращаться назад, чтобы вновь отыскать нужный элемент. Пользователю всегда понятно, где он находится. Конечно, еще есть куда расти, но то, что сделано сейчас — уже большой шаг вперед, — рассказал один из незрячих тестировщиков приложения Евгений Арнапольский.

— Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям нужно было звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса — шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных, — уверен Артем Молчанов, руководитель продуктового направления Яндекс Go.

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Незрячим пользователям теперь доступны все функции приложения. Они могут самостоятельно проложить маршрут, выбрать тарифный план, узнать, в какую сумму обойдется поездка, выбрать способ оплаты, связаться с водителем и оставить отзыв после поездки. Все это можно сделать на слух и с помощью жестов.

Сайт сервиса заказа такси также полностью доступен для людей с нарушениями зрения. Тем не менее, по-прежнему работает функция вызова такси с помощью диспетчера для тех, кто привык пользоваться телефоном.