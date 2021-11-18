В Брянской области приняли бюджет в первом чтении

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приняли в первом чтении. Решение вынесли депутаты 18 ноября на внеочередного заседания Брянской областной Думы.

Основные характеристики трехлетнего финансового плана региона определены исходя из прогнозируемого объема ВРП в размере 479 761,1 миллиона рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 %.

На будущий год общий объем доходов превысит 73 миллиарда рублей. Объем расходов – больше 74 миллиардов рублей. Дефицит составит 1,4 миллиарда рублей. При этом 46 миллиардов рублей, а это составляет 60%, направят на социальную сферу.

В 2022 году расходы на образования превысят 17 миллиардов рублей. На реализацию госпрограмм «Развитие здравоохранения Брянской области» и «Социальная и демографическая политика Брянской области» (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) предусмотрено больше 12 и 13 миллиардов рублей соответственно.

18 миллиардов рублей в следующем году предполагают направить на раздел «Национальная экономика».

- К моменту окончательного принятия документа, которое запланировано на 9 декабря, в бюджет внесут корректировки и уточнения, - сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

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