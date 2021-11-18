Игорь Маковский ввел в работу высокотехнологичные электросетевые объекты и вручил Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду

Фото: «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел торжественную церемонию ввода в работу высокотехнологичной подстанции 35 кВ «Митрофановка» в Кантемировском районе Воронежской области и трех цифровых районов электрических сетей – Завьяловского, «Удмуртэнерго», Тутаевского, «Ярэнерго», и Грязинского, «Липецкэнерго». Запуск состоялся в рамках совещания по итогам подготовки объектов электроэнергетики компании осенне-зимнему периоду. Игорь Маковский отметил, что современные технологии дистанционного управления, защиты и распределенной автоматизации, внедренные на энергообъектах, позволяют существенно повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей за счет сокращения времени оперативных переключений и снижения сроков ликвидации аварийных ситуаций. В продолжение мероприятия генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вручил руководителям филиалов Паспорта готовности к работе в наступающий отопительный сезон. О том, что все филиалы выполнили подготовительные мероприятия в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками, сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в ходе всероссийского совещания «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов», которое прошло под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. «Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний Группы «Россети» – обеспечить надежность электроснабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации обеспечат необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода», – отметил Андрей Рюмин. На реализацию ремонтной кампании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – главной составляющей подготовки электросетевого комплекса к надежной работе в зимний период – было направлено свыше 9,65 млрд рублей. Отремонтировано свыше 49 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 13 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 46 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ и более 10 тысяч коммутационных аппаратов. Расчищено более 42 тысяч га просек воздушных линий электропередачи. «Благодаря качественному и своевременному выполнению мероприятий ремонтной программы, а также реконструкции, модернизации и новому строительству объектов электросетевого комплекса компания ежегодно снижает не только число технологических нарушений и длительность ликвидации, но и риск их возникновения. Все филиалы подготовились к зиме в полном объеме и на должном уровне, что является залогом успешного прохождения предстоящего максимума нагрузок и способствует повышению надежности электроснабжения потребителей 20 регионов», – подчеркнул Игорь Маковский.