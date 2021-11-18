В Брянскую область в 2022 году вернется санавиация

Фото: АО «Русские Вертолетные Системы».

В Брянскую область в 2022 году вернется санитарная авиация. На ее развитие предусмотрено 16 миллионов рублей, 8,28 из которых - из федерального бюджета. За год планируют эвакуировать не меньше 46 пациентов на медицинском вертолете, сообщают в АО «Русские Вертолетные Системы».

Санитарная авиация начала работать в Брянской области в 2020 году. Регион попал в федеральную программу «Развитие санитарной авиации».

В первом полугодии 2021 года в Брянской области эвакуировали 81 человека. Среди пациентов было семеро детей. Двое из них - возраста до года. По итогам работы директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов вручил дежурившим экипажам и медицинским бригадам благодарственные письма.

В рамках программы снижения смертности на дорогах в регионе планируется построить 22 вертолетных площадки.