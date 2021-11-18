Фото: региональный оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 470 жителей региона, выздоровели 508 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7088 ПЦР-тестов.

В целом у 85380 человек подтвердили коронавирус, вылечился 76521 житель области, умерли 2103 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1053612.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 233 новых случая коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь подтвердили 38 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Дятьковского района с 35 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 ноября 2021 года:

— Брянск – 32602 (+233)

— Брянский район – 8726 (+14)

— Дятьковский район – 4163 (+35)

— Клинцы – 2844 (+18)

— Карачевский район – 2859 (+38)

— Новозыбков – 2294 (+9)

— Стародубский район – 2311 (+25)

— Трубчевский район – 2365

— Навлинский район – 2030

— Жуковский район – 1960 (+17)

— Выгоничский район – 1782 (+5)

— Унечский район – 1878 (+13)

— Брасовский район – 1623

— Комаричский район – 1557 (+1)

— Почепский район – 1497 (+4)

— Фокино – 1342 (+8)

— Климовский район – 1304 (+4)

— Мглинский район – 1256 (+1)

— Клетнянский район – 1199 (+2)

— Погарский район – 1177 (+1)

— Дубровский район – 1148 (+8)

— Сельцо – 1110 (+5)

— Суземский район – 931 (+1)

— Клинцовский район – 914

— Злынковский район – 927 (+10)

— Суражский район – 881

— Гордеевский район – 775

— Красногорский район – 672 (+1)

— Севский район – 560 (+9)

— Жирятинский район – 395 (+8)

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.