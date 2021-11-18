Фото: региональный оперативный штаб.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 470 жителей региона, выздоровели 508 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7088 ПЦР-тестов.
В целом у 85380 человек подтвердили коронавирус, вылечился 76521 житель области, умерли 2103 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1053612.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 233 новых случая коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь подтвердили 38 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Дятьковского района с 35 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 ноября 2021 года:
— Брянск – 32602 (+233)
— Брянский район – 8726 (+14)
— Дятьковский район – 4163 (+35)
— Клинцы – 2844 (+18)
— Карачевский район – 2859 (+38)
— Новозыбков – 2294 (+9)
— Стародубский район – 2311 (+25)
— Трубчевский район – 2365
— Навлинский район – 2030
— Жуковский район – 1960 (+17)
— Выгоничский район – 1782 (+5)
— Унечский район – 1878 (+13)
— Брасовский район – 1623
— Комаричский район – 1557 (+1)
— Почепский район – 1497 (+4)
— Фокино – 1342 (+8)
— Климовский район – 1304 (+4)
— Мглинский район – 1256 (+1)
— Клетнянский район – 1199 (+2)
— Погарский район – 1177 (+1)
— Дубровский район – 1148 (+8)
— Сельцо – 1110 (+5)
— Суземский район – 931 (+1)
— Клинцовский район – 914
— Злынковский район – 927 (+10)
— Суражский район – 881
— Гордеевский район – 775
— Красногорский район – 672 (+1)
— Севский район – 560 (+9)
— Жирятинский район – 395 (+8)
— Рогнединский район – 182
— Иногородние – 116.