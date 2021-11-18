В Брянске с Владимиром Жутенковым простятся 19 ноября

Фото: личная страница Алекснадра Богомаза.

Стало известно время прощания с создателем крупного агрохолдинга и бывшим депутатом Владимиром Жутеноквым. Гражданская панихида пройдет в ритуальном центре на проспекте Московском в пятницу, 19 ноября, с 7.00 до 10.00.

Владимира Жутенкова похоронят на кладбище в поселке Новые Дарковичи, сообщают в пресс-службе агрохолдинга. Траурная церемония начнется в 13.00.

Напомним, Владимир Жутенков трагически погиб во время своего отпуска 14 ноября. Из Брянска он вылетел в Красноярский край. Были сообщения, что трагедия случилась на Камчатке. Но позже выяснилось, что он погиб в Красноярском крае, катаясь на снегоходе.

- На государственном уровне Владимир Александрович внес огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны, - написал в соболезновании брянский губернатор Александр Богомаз. - Опыт успешного руководителя, создавшего передовое предприятие не только российского, но и международного уровня, приезжали перенимать со всего мира.