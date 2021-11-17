Самбиста Артема Осипенко удостоят звания «Почетный гражданин города Брянска»

Раньше 33-летнего спортсмена награждали знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» первой степени. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Брянский самбист Артем Осипенко станет почетным гражданином Брянска. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета. Он станет самым молодым обладателем этой награды

Раньше 33-летнего девятикратного чемпиона мира по самбо награждали знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» первой степени.

Девятую золотую медаль спортсмен завоевал недавно в Узбекистане. Кроме того, Артем Осипенко - десятикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, победитель Европейских Игр-2015, обладатель Кубка мира.

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