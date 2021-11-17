Генеральный прокурор Игорь Краснов прокомментировал нарушения во время выборов на Брянщине

Фото: Генеральная прокуратура РФ.

Генеральный прокурор Игорь Краснов прокомментировал нарушения во время последних выборов Брянской области. Об этом его спросил депутат от КПРФ из Курска Николай Иванов.

Свой вопрос он задал во вторник, 16 ноября, во время «Парламентского часа», сообщает информационный портал «Право.Ru».

По его мнению, прокуратура уклонилась от проверки фактов нарушения.

Игорь Краснов ответил, что органы прокуратуры получили девять таких обращений, семь из них предали в избиркомы, органы Следственного комитета, избирательную комиссию и полицию. По двум дали разъяснения прокуроры.

Также генпрокурор напомнил коммунисту о том, что суды отказали в пересмотре результатов голосования по требованиям представителей от КПРФ. Потому что выявленные нарушения не могли оказать значительно повлиять на итоги выборов.

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