Данные передали брянским поисковикам для связи с родственниками летчика из Белоруссии. Фото: "Белые берега", vk.com.

В Белоруссии нашли племянника летчика погибшего на Брянщине. Об этом брянские поисковики сообщили информацию и опубликовали ее и в сообществе Белорусского землячества на Брянщине, направили и в паблики Могилевской области. 16 ноября на нее откликнулся белорусский поисковик Николай Борисенко, который сообщил, что найден племянник погибшего летчика - Олег Николаевич Минов.

Поисковик сообщил и номер мобильного и телефона племянника. Данные передали брянским поисковикам для связи с родственниками летчика из Белоруссии, сообщает Брянск32.ИНФО.

- С родственниками свяжутся в ближайшее время, – сказал руководитель брянского поискового движения «Отечество» Александр Соболев. – Их пригласят на торжественную. Церемонию захоронения останков погибших летчиков в Карачевский район. К сожалению, передавать останки погибших на родину не возможно, так как во время падения самолет полностью разрушился и останки тел экипажа сохранились фрагментарно. Родственникам летчика из Беларуси на память передадут части самолета, на котором отважно воевал и погиб Владимир Надточеев.

Напомним, 6 ноября брянские поисковики под Карачевом подняли самолет Ил-4, разбившийся в годы Великой Отечественной войны. Обломки самолета около поселка Газеновка обнаружили местные жители. На раскопки выезжали члены Брянского отделения поискового движения России и общественной организации "Белые берега". Также работали на месте орловские, калужские и московские специалисты.

Имена членов экипажа установили по номеру на двигателе бомбардировщика. На месте падения боевой машины установят памятный обелиск.

Останки советских летчиков, которые погибли в 1943 году, перезахоронят со всеми почестями на воинском мемориале в поселке Березовский в Карачевском районе.

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