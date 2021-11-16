Брянский жонглер Богдан Самаров победил во Всероссийском цирковом фестивале

Фестиваль проходил в Москве, в государственном училище циркового и эстрадного искусства. Фото: Богдан САМАРОВ,vk.com.

Брянский жонглер Богдан Самаров занял первое место во Всероссийском юношеском цирковом фестивале «Новое течение», в честь 100-летия Юрия Никулина. Радостной новостью артист поделился на своей личной странице ВКонтакте.

Фестиваль проходил в Москве, в государственном училище циркового и эстрадного искусства. В конкурсе участвовали цирковые коллективы со всей России. Общее количество участников – 140.

Богдан Самаров выступал от Брянского государственного цирка. Он продемонстрировал номер «Жонглер». Выступление брянского жонглера отметили сертификатом победителя и дипломом I степени, сообщает «Брянская учительская газета».

По признанию артиста, он усердно готовился к фестивалю – в течение двух месяцев.

– Нужно всегда верить в себя и ни сколько не сомневаться,- сказал Богдан.

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