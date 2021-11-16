Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 490 жителей региона, выздоровели 260 пациентов, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2646 ПЦР-тестов.
В целом у 84421 человека подтвердили коронавирус, вылечился 75199 жителей области, умер 2078 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1042393.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 94 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 62 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Дятьковского района с 52 заболевшими.38 ковид-положительных выявили в Стародубском районе, 25 – в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 ноября 2021 года:
— Брянск – 32141 (+94)
— Брянский район – 8703 (+62)
— Дятьковский район – 4106 (+52)
— Клинцы – 2809 (+13)
— Карачевский район – 2820 (+25)
— Новозыбков – 2282 (+4)
— Стародубский район – 2275 (+38)
— Трубчевский район – 2322 (+7)
— Навлинский район – 2030 (+7)
— Жуковский район – 1926 (+2)
— Выгоничский район – 1777 (+5)
— Унечский район – 1842 (+9)
— Брасовский район – 1623 (+7)
— Комаричский район – 1548 (+9)
— Почепский район – 1492 (+12)
— Фокино – 1329 (+16)
— Климовский район – 1289 (+4)
— Мглинский район – 1236 (+10)
— Клетнянский район – 1189 (+7)
— Погарский район – 1172 (+12)
— Дубровский район – 1140 (+12)
— Сельцо – 1102 (+24)
— Суземский район – 925 (+16)
— Клинцовский район – 904
— Злынковский район – 916 (+4)
— Суражский район – 857 (+24)
— Гордеевский район – 770 (+4)
— Красногорский район – 663 (+6)
— Севский район – 551 (+2)
— Жирятинский район – 384 (+3)
— Рогнединский район – 182
— Иногородние – 116.
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