Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 490 жителей региона, выздоровели 260 пациентов, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2646 ПЦР-тестов.

В целом у 84421 человека подтвердили коронавирус, вылечился 75199 жителей области, умер 2078 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1042393.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 94 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 62 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Дятьковского района с 52 заболевшими.38 ковид-положительных выявили в Стародубском районе, 25 – в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 ноября 2021 года:

— Брянск – 32141 (+94)

— Брянский район – 8703 (+62)

— Дятьковский район – 4106 (+52)

— Клинцы – 2809 (+13)

— Карачевский район – 2820 (+25)

— Новозыбков – 2282 (+4)

— Стародубский район – 2275 (+38)

— Трубчевский район – 2322 (+7)

— Навлинский район – 2030 (+7)

— Жуковский район – 1926 (+2)

— Выгоничский район – 1777 (+5)

— Унечский район – 1842 (+9)

— Брасовский район – 1623 (+7)

— Комаричский район – 1548 (+9)

— Почепский район – 1492 (+12)

— Фокино – 1329 (+16)

— Климовский район – 1289 (+4)

— Мглинский район – 1236 (+10)

— Клетнянский район – 1189 (+7)

— Погарский район – 1172 (+12)

— Дубровский район – 1140 (+12)

— Сельцо – 1102 (+24)

— Суземский район – 925 (+16)

— Клинцовский район – 904

— Злынковский район – 916 (+4)

— Суражский район – 857 (+24)

— Гордеевский район – 770 (+4)

— Красногорский район – 663 (+6)

— Севский район – 551 (+2)

— Жирятинский район – 384 (+3)

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.

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