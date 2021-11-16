В брянском заповеднике встретили редкую птицу

Фото: заповедник "Брянский лес".

В заповеднике "Брянский лес" встретили редкую птицу - длиннохвостую неясыть. Этот вид занесен в Красную книгу Брянской области. В прошлый раз птицу встречали в заповеднике в 1998 году. И то, эта встреча считается неподтвержденной.

В соседних регионах России длиннохвостая неясыть считается обычным видом и не охраняется. В Брянской области ее встречали несколько раз в Суземском и Трубчевском районах, в городе Брянске.

- Теперь мы можем уверенно говорить, что в районе кордона «Старое ямное» на территории заповедника «Брянский лес» обитает краснокнижная птица – длиннохвостая неясыть, - говорит Елена Ситникова, заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес». – Она войдёт в аннотированный список птиц заповедника под номером 166. Хорошо бы найти место, где она гнездится, хотя это очень сложно.

Длиннохвостая неясыть исчезает в Брянской области из-за вырубки старых дуплистых деревьев, низкой численности пернатых хищников. Их гнезда птица занимает для размножения. Гибнет неясыть на линиях электропередач и из-за браконьерства.