«Ростелеком» и технопарк «Кванториум» провели итоговый урок в рамках образовательного проекта «IT-семья» в Брянске

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» провел финальное занятие образовательного проекта «IT-семья». Более двух десятков слушателей первого набора закрепили пройденный материал, детально разобрав свои индивидуальные практические кейсы, а также познакомились с цифровым видеосервисом Wink.

В течение четырех недель представители старшего поколения вместе с внуками учились безопасной работе в интернете, знакомились с возможностями браузеров, мессенджеров, социальных сетей, осваивали развлекательные и образовательные ресурсы Сети. Отдельным и важным блоком учебной программы стали уроки, посвященные порталу госуслуг и безопасной оплате онлайн-покупок.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«В условиях пандемии представители старшего поколения вынужденно оказались в самоизоляции. Безопасное общение, совершение покупок, получение государственных и муниципальных услуг в привычном очном режиме стало невозможным. Как следствие, возникла острая необходимость решать эти задачи дистанционно. Теперь мы уверены, что прошедшие курс бабушки и дедушки смогут активно пользоваться социальными сетями, делать покупки в интернет-магазинах, а также общаться в мессенджерах и отправлять электронные письма. Кроме того, обучение открыло для них широкие возможности онлайн-взаимодействия с различными ведомственными структурами через портал государственных услуг».

Евгений Артикуленко, заместитель директора ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»:

«В рамках нового проекта “Ростелекома” мы подготовили уникальный образовательный курс для жителей Брянска. Первый опыт семейного обучения позволил педагогам определить оптимальную структуру учебной программы, и наша команда готова продолжить этот партнерский проект в будущем. При этом мы будем подстраивать содержание уроков под запросы новых учеников».

Юлия Суржик, участница проекта «IT-семья»:

«Мы благодарны инициаторам и организаторам этого проекта. Особую признательность я хотела бы выразить нашему наставнику Пунину Евгению Игоревичу, который терпеливо помогал каждому из нас разобраться с тонкостями работы в интернете. В итоге, самым ценным навыком для меня оказалась онлайн-оплата услуг ЖКХ, которая поможет мне экономить время для занятий любимым делом. А еще теперь я, наконец, могу понять, о чем иногда говорит моя внучка, общаясь с друзьями по телефону. Более того, нам с ней стало удобно звонить друг другу по видеосвязи, если нет возможности увидеться».

В завершение финальной встречи всем выпускникам вручили сертификаты о прохождении курса и памятные подарки от компании «Ростелеком». Также для знакомства с технологиями развлечений дома слушатели курса получили промокоды от провайдера на подключение видеоплатформы Wink. Она содержит почти 60 тысяч популярных телесериалов и новинок кинопроката, а также ТВ-каналы и обучающие видеолекции. Чтобы подключиться к сервису, пользователям необходимо пройти регистрацию на сайте или в приложении. Полученную учетную запись можно использовать на пяти различных устройствах. Более подробно о сервисе Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.