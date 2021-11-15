Брянцы 15 ноября без QR-кодов не могли пройти в торговые центры

Без QR-кода можно пройти в магазины площадью меньше 100 квадратных метров. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Брянцы 15 ноября без QR-кодов не могли попасть в торговые центры. Масса людей на входе. Подобную картину 15 ноября можно было видеть в ТРЦ «Бум-Сити». При входе охрана требовала QR-коды и документы, удостоверяющие личность. Нужно было показывать также сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.

Аналогично не могли попасть горожане без QR-кодов и в ТРЦ «Аэропарк». Непривитые от коронавируса не могли пройти также и в кинотеатры, заведения общепита, бани, салоны красоты и даже парикмахерские.

Без QR-кода можно посетить магазины площадью меньше 100 квадратных метров.

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