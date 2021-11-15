Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 496 жителей региона, выздоровели 305 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5317 ПЦР-тестов.

В целом у 83931 человека подтвердили коронавирус, вылечился 74939 жителей области, умер 2064 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1038747.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 246 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 57 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Унечского района с 35 заболевшими.34 ковид-положительных выявили в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 ноября 2021 года:

— Брянск – 32047 (+246)

— Брянский район – 8641 (+57)

— Дятьковский район – 4054

— Клинцы – 2796

— Карачевский район – 2795 (+34)

— Новозыбков – 2278 (+30)

— Стародубский район – 2237 (+17)

— Трубчевский район – 2315 (+14)

— Навлинский район – 2023 (+11)

— Жуковский район – 1924

— Выгоничский район – 1772(+4)

— Унечский район – 1833 (+35)

— Брасовский район – 1616 (+9)

— Комаричский район – 1539

— Почепский район – 1480 (+8)

— Фокино – 1313

— Климовский район – 1285 (+3)

— Мглинский район – 1226

— Клетнянский район – 1182

— Погарский район – 1160 (+7)

— Дубровский район – 1128

— Сельцо – 1078

— Суземский район – 909

— Клинцовский район – 904

— Злынковский район – 912(+19)

— Суражский район – 833

— Гордеевский район – 766

— Красногорский район – 657

— Севский район – 549 (+2)

— Жирятинский район – 381

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.

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