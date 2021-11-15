Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 496 жителей региона, выздоровели 305 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5317 ПЦР-тестов.
В целом у 83931 человека подтвердили коронавирус, вылечился 74939 жителей области, умер 2064 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1038747.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 246 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 57 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Унечского района с 35 заболевшими.34 ковид-положительных выявили в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 ноября 2021 года:
— Брянск – 32047 (+246)
— Брянский район – 8641 (+57)
— Дятьковский район – 4054
— Клинцы – 2796
— Карачевский район – 2795 (+34)
— Новозыбков – 2278 (+30)
— Стародубский район – 2237 (+17)
— Трубчевский район – 2315 (+14)
— Навлинский район – 2023 (+11)
— Жуковский район – 1924
— Выгоничский район – 1772(+4)
— Унечский район – 1833 (+35)
— Брасовский район – 1616 (+9)
— Комаричский район – 1539
— Почепский район – 1480 (+8)
— Фокино – 1313
— Климовский район – 1285 (+3)
— Мглинский район – 1226
— Клетнянский район – 1182
— Погарский район – 1160 (+7)
— Дубровский район – 1128
— Сельцо – 1078
— Суземский район – 909
— Клинцовский район – 904
— Злынковский район – 912(+19)
— Суражский район – 833
— Гордеевский район – 766
— Красногорский район – 657
— Севский район – 549 (+2)
— Жирятинский район – 381
— Рогнединский район – 182
— Иногородние – 116.
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