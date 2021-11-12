В Брянске установили памятник генеральному прокурору Александру Рекункову

Памятник находится в центре сквера, названного в честь Александра Рекункова, возле здания прокуратуры. Фото: Александр БЕЛЯК.
В Советском районе Брянска установили памятник генеральному прокурору СССР Александру Рекункову. Он находится в центре сквера, названного в честь него, возле здания прокуратуры. Автор монумента - скульптор, заслуженный художник РФ Александр Ромашевский.
Перед фигурой Александра Рекункова – трибуна. Высота памятника составляет 3,5 метра. Фото: Александр БЕЛЯК.
Фигуру Александра Михайловича выполнили из бронзы и гранита и установили на невысокий постамент. Прокурор изображен в полный рост. Он - в кителе Генерального прокурора СССР.
Перед силуэтом прокурора Рекункова – трибуна. Высота памятника составляет 3,5 метра.
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