В Брянске установили памятник генеральному прокурору Александру Рекункову

Памятник находится в центре сквера, названного в честь Александра Рекункова, возле здания прокуратуры. Фото: Александр БЕЛЯК.

В Советском районе Брянска установили памятник генеральному прокурору СССР Александру Рекункову. Он находится в центре сквера, названного в честь него, возле здания прокуратуры. Автор монумента - скульптор, заслуженный художник РФ Александр Ромашевский.

Перед фигурой Александра Рекункова – трибуна. Высота памятника составляет 3,5 метра. Фото: Александр БЕЛЯК.

Фигуру Александра Михайловича выполнили из бронзы и гранита и установили на невысокий постамент. Прокурор изображен в полный рост. Он - в кителе Генерального прокурора СССР.

Перед силуэтом прокурора Рекункова – трибуна. Высота памятника составляет 3,5 метра.

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