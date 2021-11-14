Погиб руководитель брянского агрохолдинга и бывший депутат Владимир Жутенков

Фото: Брянская областная Дума.

В воскресенье, 14 ноября, трагически погиб основатель и руководитель брянского агрохолдинга Владимир Жутенков. ЧП случилось на Камчатке. Как стало известно "КП-Брянск", Владимир Александрович проводил там свой отпуск.

По некоторым данным, он погиб, катаясь на снегоходе. Официальной информации пока нет.

Владимиру Жутенкову было 59 лет. Он уроженец поселка Чайковичи. В 90-х годах он создал частное мясоперерабатывающее предприятие. В 2000-х учредил сельхозпредприятие. С 2009 года был депутатом Брянской областной Думы. В 2015 году создал агрохолдинг, который объединил пять предприятий.

С 18 сентября 2016 года по 9 июня 2017 года был депутатом Государственной Думы от фракции "Единая Россия". Написал заявление о сложении полномочий.