В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 500 жителей региона, выздоровели 433 пациента, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6780 ПЦР-тестов.

В целом у 83435 человек подтвердили коронавирус, вылечился 74634 жителя области, умер 2051 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1033430.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 201 новый случай коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 49 новых случаев заболевания ковид-19. Третье место – у Дятьковского района с 45 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 ноября 2021 года:

— Брянск – 31801 (+201)

— Брянский район – 8584 (+49)

— Дятьковский район – 4054 (+45)

— Клинцы – 2796 (+10)

— Карачевский район – 2761 (+26)

— Новозыбков – 2248 (+10)

— Стародубский район – 2220 (+1)

— Трубчевский район – 2301 (+5)

— Навлинский район – 2012 (+17)

— Жуковский район – 1924 (+34)

— Выгоничский район – 1768 (+9)

— Унечский район – 1798 (+1)

— Брасовский район – 1607 (+7)

— Комаричский район – 1539 (+27)

— Почепский район – 1472 (+4)

— Фокино – 1313 (+11)

— Климовский район – 1282 (+2)

— Мглинский район – 1226 (+1)

— Клетнянский район – 1182 (+4)

— Погарский район – 1153 (+2)

— Дубровский район – 1128 (+1)

— Сельцо – 1078 (+11)

— Суземский район – 909 (+2)

— Клинцовский район – 904 (+3)

— Злынковский район – 893 (+1)

— Суражский район – 833

— Гордеевский район – 766 (+5)

— Красногорский район – 657 (+3)

— Севский район – 547 (+1)

— Жирятинский район – 381 (+7)

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.