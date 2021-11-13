Владимир Сорочкин - член Союза писателей Союзного государства и лауреат многих российских и международных литературных премий. Фото: Брянская областная общественная писательская организация.

В Брянске руководитель союза писателей Владимир Сорочкин впал в кому после инсульта. О том, что Владимир Евгеньевич лежит в бессознательном состоянии в реанимации, сообщил на своей станице в «Фейсбуке» поэт Анатолий Мироненко.

- Страшное известие получил, - пишет Анатолий Анатольевич. – Владимир Евгеньевич Сорочкин лежит в реанимации. Прошу всех молиться за его выздоровление.

У него случился инсульт, сообщают «Брянские новости».

Владимир Евгеньевич Сорочкин родился в 21 января 1961 года в Брянске. В этом году он отпраздновал 60-летие.

Стихи и переводы Владимира Сорочкина публиковали на страницах многих журналов и альманахов. В 2007 году писателя и поэта выбрали председателем Брянской областной общественной писательской организации.

Владимир Евгеньевич - член Союза писателей Союзного государства и лауреат многих российских и международных литературных премий. Он также поощрен медалями «В память 200-летия Ф.И. Тютчева и «За вклад в развитие города Брянска».

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