Фото: Марина Антонова.

В Брянске просят перенести остановку по улице Щербакова ближе к улице Менжинского. Местные жители собираются написать онлайн-письмо в городскую администрацию. Об этом 12 ноября сообщают в соцсетях в группе «Брянский автобус».

Предлагают два варианта переноса остановочного комплекса. Первый - сразу за поворотом с улицы Менжинского на улицу Щербакова, в районе дома 98 по улице Менжинского. А второй - в районе дома № 96 по улице Менжинского, напротив действующей остановки "Магазин" в сторону центра.

Кроме того просят установить в районе перекрестка улицы Менжинского - улицы Щербакова организовать нерегулируемый пешеходный переход. А также оборудовать остановки "Магазин" в обе стороны движения с остановочными павильонами с обозначением мест остановки общественного транспорта и указателей с расписанием движения проходящих маршрутов общественного транспорта (автобусные маршруты № 33д, 33к, 48).

Остановка у дома №53 называется «Магазин» и находится она по пути следования городских автобусов № 48, 33д, 33к в сторону поселка Ходаринка.

Автор поста утверждает, что расстояние от остановки до многоквартирных домов, расположенных по адресам: Уральский переулок, дом 10, 10/1, 12, 14 больше, чем 500 метров. А это не соответствует стандарту территориальной доступности остановочного пункта.

Кроме того у остановки нет знака «Остановка общественного транспорта». А также отсутствует информация с расписанием движения проходящего транспорта. Более того, дорога от данной остановки до многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне "Уральский", проходит по опасному участку дороги улицы Щербакова до пересечения с улицей. Менжинского. Здесь нет тротуара, пешеходного перехода, плохое освещение. В темное время суток это небезопасно, в том числе и зимой.

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