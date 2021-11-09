В Брянской области ищут пропавших двух 8-летних мальчиков

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавших двух восьмилетних школьников. Ребята не вернулись с прогулки после школы в понедельник, 8 ноября. Они живут в поселке Ивот Дятьковского района.

В ночь на место выехали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Штаб поиска организовали у школы в Ивоте.

На утро вторника, 9 ноября, мальчишек пока не нашли.

Денис Васильев. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Денис Васильев, 8 лет. Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Денис плохо выговаривает слова. Был одет в серую куртку с меховым капюшоном, черные брюки, шапку с надписью "Россия", обут - в синие кроссовки. С собой у него был черный школьный рюкзак.

Роман Скворцов. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Роман Скворцов, 8 лет. Приметы: рост 132 сантиметра, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Мальчик был одет в зеленую куртку с капюшоном, зеленые брюки с карманами по бокам, серая шапка, обут - в коричневые кроссовки. С собой - школьный рюкзак темно-синего цвета с коричневым.