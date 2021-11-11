В Брянске восстанавливают летнюю эстраду у кинотеатра «Победа»

После ремонта на летней эстраде будут не только проводить концертные программы, выступления творческих коллективов, но также устраивать киносеансы под открытым небом. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска восстанавливают летнюю эстраду у кинотеатра «Победа». На это из регионального бюджета выделили 2,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

За эти деньги отремонтируют летнюю эстраду, вымостят тротуарной плиткой площадку для зрителей и примыкающую пешеходную дорожку. В порядок также приведут фасад здания, где находится знаменитый барельеф «Мир». Его выполнили в 1957 году в связи с проведением в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

- После ремонта на летней эстраде будут не только проводить концертные программы, выступления творческих коллективов, но также устраивать киносеансы под открытым небом, - говорят в мэрии города.

Напомним, в 2017 году в Бежице отремонтировали Пушкинский парк. Тогда на его благоустройство выделили больше 13 миллионов рублей. За эти денежные средства привели в порядок основную часть парка. Но остались участки, где еще предстояло благоустройство. Так, в прошлом году рядом с теннисным центром установили детскую игровую площадку. В этом —ремонтируют участок, примыкающий к кинотеатру.

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