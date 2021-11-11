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Общество11 ноября 2021 14:39

В Брянске восстанавливают летнюю эстраду у кинотеатра «Победа»

На эти цели выделили 2,5 миллиона рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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После ремонта на летней эстраде будут не только проводить концертные программы, выступления творческих коллективов, но также устраивать киносеансы под открытым небом.

После ремонта на летней эстраде будут не только проводить концертные программы, выступления творческих коллективов, но также устраивать киносеансы под открытым небом.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска восстанавливают летнюю эстраду у кинотеатра «Победа». На это из регионального бюджета выделили 2,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

За эти деньги отремонтируют летнюю эстраду, вымостят тротуарной плиткой площадку для зрителей и примыкающую пешеходную дорожку. В порядок также приведут фасад здания, где находится знаменитый барельеф «Мир». Его выполнили в 1957 году в связи с проведением в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

- После ремонта на летней эстраде будут не только проводить концертные программы, выступления творческих коллективов, но также устраивать киносеансы под открытым небом, - говорят в мэрии города.

Напомним, в 2017 году в Бежице отремонтировали Пушкинский парк. Тогда на его благоустройство выделили больше 13 миллионов рублей. За эти денежные средства привели в порядок основную часть парка. Но остались участки, где еще предстояло благоустройство. Так, в прошлом году рядом с теннисным центром установили детскую игровую площадку. В этом —ремонтируют участок, примыкающий к кинотеатру.

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