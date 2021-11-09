Пассажиры будут летать на самолетах «Аэробус А 320». Фото: Марина АНТОНОВА

Из аэропорта Брянска на 2022 год поддержали 10 субсидируемых маршрутов. Самолеты будут вылетать в Анапу, Архангельск, Волгоград Геленджик, Казань, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом информацию опубликовали на официальном сайте РосАвиации.

Возможно, в Санкт-Петербург увеличат до пяти рейсов в неделю, до трех в неделю – в Краснодар. Скорее всего, позже добавят и Симферополь.

Пассажиры будут летать на самолетах «Аэробус А 320». Предполагают, что они с 1 мая в Анапу будут выполнять два рейса в неделю. А с 1 января также два раза в неделю планируют рейс в Архангельск. С 1 июня – два рейса на Махачкалу. Об этом сообщают в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях.

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