Под Брянском на четвертые сутки нашли живой пропавшую 84-летнюю пенсионерку

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Под Брянском на четвертые сутки нашли живой пропавшую в поселке Глинищево 84-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину удалось обнаружить в поле с помощью беспилотника, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Заявка на поиск поступила добровольцам 28 октября около одиннадцати часов вечера. Старушка страдает возрастной потерей памяти. Волонтеры обзвонили родственников, друзей, полицию, больницы. Варианта, куда могла пойти бабушка, оказалсоь два. Это деревня, в которой женщина прожила всю сознательную жизнь. Она находится в восьми километрах от Глинищева. И гаражи на окраине поселка. Нескошлько раз старушку видели там. За гаражами - несколько километров полей с травой в человеческий рост.

На месте группа поисковиков была к полуночи. Первая ночь поисков результата не дала. На следующее утро на место выехали специалисты с беспилотником. Но из-за плохой погоды не удалось выполнить весь запларированный объем работ. На сделанных аппаратом снимках бабушки не оказалось.

На четвертые сутки в поля и ближайшие леса отправляется большая группа добровлльцев. Снова вылетает беспилотник. Аппарат облетел 32 километра, сделал 1350 снимков.На одном из них обнаружили лежащую в густой траве женщину.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

- Не теряя ни минуты, едем по координатам в надежде, что еще не поздно, что она просто так лежит потому, что замерзла, - пишет участник поисков. - 20 минут понадобилось нам, чтобы оказаться на этом месте. Подходим, слышим стон… тихий, очень слабый стон… дышит… успели!!! Скорая помощь, полиция, родственники... Выдыхаем, возвращаемся домой.