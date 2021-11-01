В Брянске скончался экс-главврач горбольницы №1 Анатолий Токарев

Фото: сайт Брянской городской больницы №1.

В Брянске на 82-м году жизни скончался бывший главврач городской больницы №1 Анатолий Токарев. Он возглавлял медучреждение на протяжении 18 лет, параллельно был депутатом двух созывов областной Думы.

Некролог опубликовали на официальном сайте первой городской в понедельник, 1 ноября. Отмечается, что медика не стало после продолжительной болезни (по данным «КП», онкологической).

«Анатолия Степановича хорошо знали все сотрудники первой городской больницы, его заботливое отношение высоко ценили пациенты, а коллеги отмечали готовность помочь. В то же время он был требователен к себе, умел решать поставленные задачи», - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

Анатолий Токарев родился в Курской области. В 1967-м он окончил Курский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В том же году его направили для работы врачом-хирургом в Карачевскую ЦРБ. Уже четыре года спустя медик стал заместителем главного врача по организационно-методической работе. Дальше последовала работа в горбольнице №1 Брянска. В 1985-м Анатолий Степанович возглавил медучреждение.

В 1996 году Анатолию Токареву присвоили звание «Заслуженный врач РФ».

Медик совмещал профессиональную деятельность с депутатством. Он входил в состав двух созывов - первого и второго - Брянской областной Думы. Был председателем комитета по социальной политике.

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