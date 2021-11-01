Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 498 жителей региона, выздоровели 307 пациентов, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5474 ПЦР-тестов.

В целом у 76800 человек подтвердили коронавирус, вылечились 68957 жителей области, умерли 1894 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 958506.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 225 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 66 ковид-положительных, в Стародубском – 16, в Карачевском, Выгоничском – по 15, в Комаричском – 14, в Жуковском – 13. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 ноября 2021 года:

— Брянск – 29064 (+225)

— Брянский район – 8026 (+66)

— Дятьковский район – 3655 (+3)

— Клинцы – 2616 (+11)

— Карачевский район – 2562 (+15)

— Стародубский район – 2120 (+16)

— Новозыбков – 2072 (+7)

— Трубчевский район – 2130 (+11)

— Навлинский район – 1867 (+10)

— Жуковский район – 1727 (+13)

— Унечский район – 1669 (+5)

— Выгоничский район – 1659 (+15)

— Брасовский район – 1508 (+12)

— Почепский район – 1382 (+4)

— Комаричский район – 1412 (+14)

— Климовский район – 1174

— Мглинский район – 1160 (+7)

— Фокино – 1197 (+1)

— Клетнянский район – 1076

— Погарский район – 1041 (+1)

— Дубровский район – 1018 (+11)

— Сельцо – 979 (+19)

— Клинцовский район – 852 (+7)

— Суземский район – 823 (+10)

— Злынковский район – 800

— Суражский район – 748

— Гордеевский район – 712 (+1)

— Красногорский район – 592 (+4)

— Севский район – 521 (+8)

— Жирятинский район – 343 (+2)

— Рогнединский район – 179

— Иногородние – 116.

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