Квартиры уже с внутренней отделкой, в них индивидуальное отопление. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брасовском районе купили 10 квартир для медиков в новом доме. В них будут жить будущие врачи районной больницы, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Квартиры уже с внутренней отделкой, в них индивидуальное отопление.

За последних два месяца в медучреждение пришли работать три доктора - стоматолог, терапевт и невролог.

На Брянщине действует программа «Земский доктор». Ее реализуют для того, чтобы привлечь квалифицированных специалистов в сельские населенные пункты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».