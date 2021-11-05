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Общество5 ноября 2021 17:02

В Брасовском районе купили 10 квартир для медиков

За последних два месяца в райбольницу пришли работать три доктора
Надежда ПЕТРУНИНА
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Квартиры уже с внутренней отделкой, в них индивидуальное отопление.

Квартиры уже с внутренней отделкой, в них индивидуальное отопление.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брасовском районе купили 10 квартир для медиков в новом доме. В них будут жить будущие врачи районной больницы, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Квартиры уже с внутренней отделкой, в них индивидуальное отопление.

За последних два месяца в медучреждение пришли работать три доктора - стоматолог, терапевт и невролог.

На Брянщине действует программа «Земский доктор». Ее реализуют для того, чтобы привлечь квалифицированных специалистов в сельские населенные пункты.

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