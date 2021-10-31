Брянское «Динамо» сыграло вничью с ФК «Рязань»

Фото: vk.com, сообщество "ФК «Динамо Брянск»".

Брянское «Динамо» сыграло вничью с футбольным клубом «Рязань» на своем поле в воскресенье, 31 октября. Это был матч 19-го тура Олимп-Первенства второго дивизиона ФНЛ.

Итоговый счет поединка – 1:1. Брянцы пропустили гол на 50-й минуте. Отличился Владислав Мещеряков. Сине-белые сравняли счет благодаря назначенному пенальти. Бил 28-летний Никита Кашаев. Шла 72-я минута встречи.

Ниже – составы команд:

«Динамо-Брянск»:

Сухорученко, Алоян, Луппа, Дрогунов, Зенин, Сорокин, Новиков М. (Кашаев, 71), Мараев (Шанин, 71), Бутримов (Гордеев, 11), Молчанов (Медведев, 88), Пугачев.

«Рязань»:

Балаганский, Новичков, Кучиев, Поляков, Ливаднов, Барков, Доронин, Котов, Федоров, Волков (Ямщиков, 46), Мещеряков (Наговицин, 46).

Следующий матч брянская команда проведет 4 ноября. Играть будет на выезде – в Туле. Ее соперник – местный «Арсенал-2».

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