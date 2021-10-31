Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 494 жителя региона, выздоровели 378 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7032 ПЦР-теста.
В целом у 76302 человек подтвердили коронавирус, вылечились 68650 жителей области, умерли 1876 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 953032.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 130 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 49 ковид-положительных, в Трубчевском – 44, в Комаричском – 40, в Карачевском – 33. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 октября 2021 года:
— Брянск – 28839 (+130)
— Брянский район – 7960 (+49)
— Дятьковский район – 3652 (+3)
— Клинцы – 2605 (+20)
— Карачевский район – 2547 (+33)
— Стародубский район – 2104 (+24)
— Новозыбков – 2054 (+11)
— Трубчевский район – 2119 (+44)
— Навлинский район – 1857 (+11)
— Жуковский район – 1714 (+2)
— Унечский район – 1664 (+10)
— Выгоничский район – 1644 (+10)
— Брасовский район – 1496 (+22)
— Почепский район – 1378 (+9)
— Комаричский район – 1398 (+40)
— Климовский район – 1174 (+14)
— Мглинский район – 1153 (+1)
— Фокино – 1196
— Клетнянский район – 1076
— Погарский район – 1040 (+12)
— Дубровский район – 1007 (+1)
— Сельцо – 960 (+1)
— Клинцовский район – 845 (+6)
— Суземский район – 813 (+2)
— Злынковский район – 800 (+20)
— Суражский район – 748 (+9)
— Гордеевский район – 711 (+1)
— Красногорский район – 588 (+2)
— Севский район – 513 (+5)
— Жирятинский район – 341 (+2)
— Рогнединский район – 179
— Иногородние – 116.
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