Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 494 жителя региона, выздоровели 378 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7032 ПЦР-теста.

В целом у 76302 человек подтвердили коронавирус, вылечились 68650 жителей области, умерли 1876 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 953032.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 130 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 49 ковид-положительных, в Трубчевском – 44, в Комаричском – 40, в Карачевском – 33. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 октября 2021 года:

— Брянск – 28839 (+130)

— Брянский район – 7960 (+49)

— Дятьковский район – 3652 (+3)

— Клинцы – 2605 (+20)

— Карачевский район – 2547 (+33)

— Стародубский район – 2104 (+24)

— Новозыбков – 2054 (+11)

— Трубчевский район – 2119 (+44)

— Навлинский район – 1857 (+11)

— Жуковский район – 1714 (+2)

— Унечский район – 1664 (+10)

— Выгоничский район – 1644 (+10)

— Брасовский район – 1496 (+22)

— Почепский район – 1378 (+9)

— Комаричский район – 1398 (+40)

— Климовский район – 1174 (+14)

— Мглинский район – 1153 (+1)

— Фокино – 1196

— Клетнянский район – 1076

— Погарский район – 1040 (+12)

— Дубровский район – 1007 (+1)

— Сельцо – 960 (+1)

— Клинцовский район – 845 (+6)

— Суземский район – 813 (+2)

— Злынковский район – 800 (+20)

— Суражский район – 748 (+9)

— Гордеевский район – 711 (+1)

— Красногорский район – 588 (+2)

— Севский район – 513 (+5)

— Жирятинский район – 341 (+2)

— Рогнединский район – 179

— Иногородние – 116.

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