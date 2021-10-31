Компания «ИрАэро» получила допуски на авиарейсы из Брянска заграницу

Фото: vk.com, сообщество "Международный аэропорт "Брянск"".

Авиакомпания «ИрАэро», которая обслуживает в том числе и международный аэропорт «Брянск», получила допуски на регулярные рейсы заграницу. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте РосАвитации, сообщают в неофициальной сетевой группе брянской летной гавани.

Отныне перевозчик может выполнять рейсы по следующим направлениям: Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар, Анталия. Их разрешенная регулярность – дважды в неделю.

«Получение допуска не означает начала полетов и даже не обязывает авиакомпанию открыть такие рейсы!», - подчеркивают представители аэропорта «Брянск».

Кстати, ранее сообщалось, что эта же авиакомпания планирует наладить прямое авиасообщение между Брянском и Египтом.

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