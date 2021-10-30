Фото: оперативный штаб Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 485 жителей региона, выздоровели 335 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6762 ПЦР-теста.

В целом у 75808 человек подтвердили коронавирус, вылечились 68272 жителя области, умерли 1860 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 946000.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 221 новый случай коронавируса. В Дятьковском районе выявили 52 ковид-положительных, в Трубчевском – 34, в Клинцах – 33, в Жуковском районе – 30. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 октября 2021 года:

— Брянск – 28709 (+221)

— Брянский район – 7911

— Дятьковский район – 3649 (+52)

— Клинцы – 2585 (+33)

— Карачевский район – 2514 (+3)

— Стародубский район – 2080 (+7)

— Новозыбков – 2054 (+2)

— Трубчевский район – 2075 (+34)

— Навлинский район – 1846

— Жуковский район – 1712 (+30)

— Унечский район – 1654 (+12)

— Выгоничский район – 1634

— Брасовский район – 1474 (+1)

— Почепский район – 1369 (+5)

— Комаричский район – 1358

— Климовский район – 1160 (+15)

— Мглинский район – 1152 (+9)

— Фокино – 1196

— Клетнянский район – 1076 (+4)

— Погарский район – 1028

— Дубровский район – 1006

— Сельцо – 959 (+1)

— Клинцовский район – 839 (+5)

— Суземский район – 811 (+5)

— Злынковский район – 780 (+9)

— Суражский район – 739 (+19)

— Гордеевский район – 710 (+8)

— Красногорский район – 586 (+5)

— Севский район – 508 (+1)

— Жирятинский район – 339 (+4)

— Рогнединский район – 179

— Иногородние – 116.

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