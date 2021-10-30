Фото: оперативный штаб Брянской области.
Фото: Анна ЛЕВКИНА
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 485 жителей региона, выздоровели 335 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6762 ПЦР-теста.
В целом у 75808 человек подтвердили коронавирус, вылечились 68272 жителя области, умерли 1860 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 946000.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 221 новый случай коронавируса. В Дятьковском районе выявили 52 ковид-положительных, в Трубчевском – 34, в Клинцах – 33, в Жуковском районе – 30. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 октября 2021 года:
— Брянск – 28709 (+221)
— Брянский район – 7911
— Дятьковский район – 3649 (+52)
— Клинцы – 2585 (+33)
— Карачевский район – 2514 (+3)
— Стародубский район – 2080 (+7)
— Новозыбков – 2054 (+2)
— Трубчевский район – 2075 (+34)
— Навлинский район – 1846
— Жуковский район – 1712 (+30)
— Унечский район – 1654 (+12)
— Выгоничский район – 1634
— Брасовский район – 1474 (+1)
— Почепский район – 1369 (+5)
— Комаричский район – 1358
— Климовский район – 1160 (+15)
— Мглинский район – 1152 (+9)
— Фокино – 1196
— Клетнянский район – 1076 (+4)
— Погарский район – 1028
— Дубровский район – 1006
— Сельцо – 959 (+1)
— Клинцовский район – 839 (+5)
— Суземский район – 811 (+5)
— Злынковский район – 780 (+9)
— Суражский район – 739 (+19)
— Гордеевский район – 710 (+8)
— Красногорский район – 586 (+5)
— Севский район – 508 (+1)
— Жирятинский район – 339 (+4)
— Рогнединский район – 179
— Иногородние – 116.
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