Николай Симоненко стал заместителем брянского губернатора по строительству и ЖКХ

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Николая Симоненко назначили заместителем губернатора Брянской области. Он будет курировать сферы архитектуры, строительства, дорожного хохяйства, ТЭК и ЖКХ, тарифов. Информация о назначении появилась на официальном сайте областного правительства.

Исполнять обязанности замгубернатора Николай Симоненко пока будет с приставкой "врио".

Николай Симоненко работал в команде экс-губернатора Юрия Лодкина. В 2003 году он курировал агропромышленный комплекс и природопользование. При следующем брянском губернаторе Николае Денине также был его заместителем. Занимал эту должность в 2013-2014 годах.

Николай Симоненко дважды попадал под уголовное преследование - в 2009 и в 2016 годах. В первый раз его обвиняли в махинациях с документами перед продажей имущества предприятия. Во втором - в превышении должностных полномочий. Тогда участок земли в районе Кургана Бессмертия отдали под ресторан фаст-фуда. В обоих случаях ему удалось избежать наказания. Все обвинения с него сняли.