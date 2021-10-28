В правительство Брянской области вернулся Николай Симоненко

Заместителем губернатора Брянской области стал Николай Симоненко. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Заместителем губернатора Брянской области стал Николай Симоненко. В ближайшее время в облправительстве подпишут соответствующий приказ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Брянские новости» в четверг, 28 октября.

По предварительной информации, назначенец будет курировать сферу строительства.

На посту Николай Симоненко сменит Сергея Тимошенко, который уволился еще месяц назад.

С марта 2013 года по сентябрь 2014-го Николай Симоненко уже работал в аналогичной должности – во времена губернаторства Николая Денина. А еще раньше – с 2003 года – состоял в команде Юрия Лодкина и отвечал за вопросы агропромышленного комплекса (АПК) и природопользования.

Николай Симоненко дважды попадал под уголовное преследование: сначала в 2009-м, затем – в 2016-м. В первый раз чиновника обвиняли в махинациях с документами банкрота ОПХ «Брянское»: перед распродажей имущества. Во второй – превышении должностных полномочий. Этот преступный эпизод был связан с незаконным выделением «куска» земли под ресторан быстрого питания «Макдональдс» в окрестностях Кургана Бессмертия. В обоих случаях ему удалось избежать уголовной ответственности. И все обвинения с г-на Симоненко сняли.

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