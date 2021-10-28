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Общество28 октября 2021 13:15

В Брянской области призвали жителей старше 60 лет не ходить в церковь

В религиозных организациях необходимо носить медицинские маски
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянской области призвали не посещать церкви жителей старше 60 лет. Религиозные обряды и таинства рекомендуется проводить на дому или дистанционно. Не ходить в церковь просят также тех, кто страдает хроническими заболеваниями: органов дыхания, сердечно-сосудистой системы или диабетом.

В религиозных организациях необходимо носить медицинские маски, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Получается, что во время всеобщего локдауна с 30 октября по 7 ноября церкви продолжат работать.

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