С 26 октября в Брянске заработал удлиненный автобусный маршрут №115

Фото: vk.com, сообщество "Брянский автобус".

Удлиненный автобусный маршрут №115 заработал в Брянске со вторника, 26 октября. Его конечными точками стали «Брянск-2» и поселок Мирный, сообщают в сетевой группе «Брянский автобус».

Обслуживать удлиненный 115-й будет АО «Брянская автоколонна №1403».

Ежедневно на маршруте будут задействовать один микроавтобус. Расплатиться в нем можно как наличными, так и банковской картой.

От «Брянска-2» транспорт будет отходить в 7.10, 12.50 и 16.20. Из Мирного - в 8.05, 14.00, 17.30.

Кстати, схему «обычных» 115-х - «Брянск-Журиничи» - оставили без изменений.

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