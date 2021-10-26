В три водоема Брянска выпустили 650 килограммов мальков

Фото: подводный клуб "СКАТ".

Сразу в три водоема Брянска выпустили мальков общим весом больше 650 килограммов. Деньги на эти цели собирали через пожертвования, а в работы выполнили участники подводного клуба «СКАТ».

Три емкости весом около 600 килограммов доставили в Брянск из рыбхоза Курской области 22 октября. Две из них предназначались для Голубого карьера под Белыми Берегами, третий - озера Керамзитное в Володарском районе.

Вес выпущенной в водоемы рыбы составлял в среднем 200-500 граммов. Изредка попадались особи покрупнее - в пределах килограмма.

- Большая часть привезенных чешуйчатых - это толстолобики, - рассказывают в клубе. - Было также немного амуров и совсем крох карпов. Подселение выполнили для освежения и восстановления популяции.

Еще 258 килограммов лобиков весом от 60 до 90 граммов - примерно 3500 штук - закупили для озера ДСК неделей ранее. Поставщиком выступило то же рыбхозяйство. Стоимость живого товара составила 75 тысяч рублей вместе с доставкой.

Кстати, всего на три водоема общими усилиями удалось собрать 200 тысяч рублей.

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