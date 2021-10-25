Фото: оперативный штаб Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 октября 2021 года. За минувшие сутки заболели 437 жителей региона, выздоровел 341 пациент, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5504 ПЦР-тестов. Брянскую достигло 115.

В целом у 73461 человека подтвердили коронавирус, вылечились 66543 жителя области, умерли 1769 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 917922.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 141 новый случай. В Брянском районе выявили 131 нового ковид-положительного, в Дятьковском – 38, в Комаричском – 24, в Выгоничском – 20. По 15 инфицированных прибавилось в Дубровском районе и Клинцах, 13 – в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона. Также брянскую статистику пополнил один иногородний - 115-й с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 октября 2021 года:

— Брянск – 27706 (+141)

— Брянский район – 7698 (+113)

— Дятьковский район – 3519 (+38)

— Карачевский район – 2443 (+13)

— Клинцы – 2498 (+15)

— Стародубский район – 2032

— Новозыбков – 1987

— Трубчевский район – 2005

— Навлинский район – 1816 (+2)

— Жуковский район – 1653 (+7)

— Выгоничский район – 1607 (+20)

— Унечский район – 1607 (+1)

— Брасовский район – 1445 (+5)

— Почепский район – 1313

— Комаричский район – 1326 (+24)

— Климовский район – 1123 (+1)

— Мглинский район – 1110 (+1)

— Фокино – 1153 (+7)

— Клетнянский район – 1054 (+5)

— Погарский район – 1026

— Дубровский район – 982 (+15)

— Сельцо – 941 (+7)

— Клинцовский район – 826 (+4)

— Суземский район – 786 (+1)

— Злынковский район – 727 (+1)

— Суражский район – 710 (+1)

— Гордеевский район – 693 (+7)

— Красногорский район – 567 (+3)

— Севский район – 492 (+1)

— Жирятинский район – 323 (+3)

— Рогнединский район – 178

— Иногородние – 115 (+1).

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