В Брянске завели уголовное дело после взрыва гранаты в квартире

Четверо молодых людей выпивали в квартире многоэтажного дома. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска в воскресенье. 24 октября около часа ночи произошел взрыв гранаты в квартире. Она сдетонировала в Московском микрорайоне в доме №41/1 квартире 14, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

На месте ЧП обнаружил труп 29-летнего мужчины. На его теле были осколочные ранения, полученные после взрыва гранаты.

Предварительно установили, что четверо молодых людей выпивали в квартире многоэтажного дома. Около 00.46 произошел взрыв гранаты. Сейчас следователи устанавливают как она там оказалась.

- По данному факту Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, незаконное приобретение, хранение, ношение взрывных устройств», - говорят в правоохранительном ведомстве. - Совместно со следователями-криминалистами следственного управления и экспертами-криминалистами регионального МВД провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы происшествия, изъяли необходимые образцы для назначения и проведения судебных экспертиз.

Следователи сейчас устанавливают причины взрыва гранаты, гибели мужчины и иные обстоятельства происшествия.

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