В Брянске от коронавируса умер 44-летний шансонье Максим Куст

Друзья и коллеги запомнили Максима жизнерадостным и неунывающим. Фото: телеканал "Россия".

В брянском коронавирусном госпитале 22 октября на 45-м году жизни умер известный шансонье, поэт-песенник, автор многочисленных композиций и стихотворений — Максим Куст. Он был жителем города Фокино, сообщает издание «Дятьковский вестник».

Информацию о смерти артиста подтвердил Роман Кириллов, организатор концертов Максима Куста, сообщает издание NEWS.ru.

- Да, к сожалению, сегодня в 10.37 утра Максима не стало, - признался Кириллов. Его мама в шоке, так как он уже выздоравливал после ковида, шел на поправку. Мама сама после онкологической операции. Непонятно, как справится со свалившимся на нее горем. Ясно, что мы, друзья Макса, поможем, чем сможем. Но вообще нет слов.

Не так давно брянский певец участвовал в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей". Она вышла в эфир 17 апреля (12+)

Максим куст родился в поселке Шибенец. Уже к 11 годам самостоятельно научился играть на гитаре и начал исполнять дворовые песни и песни собственного сочинения. В 1989 году он записал дебютный сольный альбом «Недотрога». В юности у него не получилось построить музыкальную карьеру. Известность пришла к певцу в 2008 году.

Незадолго до госпитализации музыкант дал интервью NEWS.ru. Он рассказал, что создал новую песню «Подари мне свою улыбку» и уже начал снимать клип. На вопрос издания о главной мечте Куст перечислил три желания: «Чтобы мамулька моя была жива-здорова, собрать Кремлевский дворец (концерт в зале Кремлевского дворца), а также стать отцом — очень хочу дочь».

У Максима Куста была непростая судьба. В 22 года он попал в автомобильную аварию, которая навсегда приковала его к инвалидному креслу. Случайные знакомые предложили ему заработать деньги на операцию в Израиле и, по словам Максима, втянули в криминал. Вместо больницы Куст попал в колонию строгого режима. Его приговорили к 11 годам заключения. В «местах отдаленных» Максим участвовал в песенном конкурсе для заключенных «Калина красная». Там его творчество заметил и высоко оценил где одним из членов жюри Александр Розенбаум.

- Александр Яковлевич сказал мне: «Не бросай музыку, это- твое, работай». Он дал мне номер своего мобильного телефона. При поддержке Александра Яковлевича после освобождения я стал выступать. То есть фактически он стал моим крестным в профессии, - рассказал Максим куст в интервью NEWS.ru.

Находясь в заключении за организацию группировки по сбыту наркотиков, музыкант выпустил несколько альбомов. Они нашли отклик у поклонников. Освободился Максим Куст условно-досрочно в 2016 году.

Личная жизнь певца сложилась неудачно. Единственная жена развелась с ним, когда мужчина оказался в больнице после аварии. С тех пор максим Куст не женился и серьезных отношений ни с кем не построил.

Друзья и коллеги запомнили Максима жизнерадостным и неунывающим. Его песни знают и поют многие.

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