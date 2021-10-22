В Жуковском районе сорвали сроки капремонта четырех домов

Сразу четыре дома в Жуковском районе, которые должны были капитально обновить до августа-сентября, так и не дождались ремонта. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сразу четыре многоквартирных дома в Жуковском районе, которые должны были капитально отремонтировать до августа-сентября, так и не дождались обновления. Подрядчики проигнорировали свои обязательства и даже не заступили на объекты, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области в пятницу, 22 октября.

Нарушения выявила прокурорская проверка.

Оказалось, что капремонта в 2021-м не дождались дома: №7 и 15 по переулку Мальцева в Жуковке, №14 по улице Мальцева там же и №3 по улице Молодежной в деревне Гришина Слобода Жуковского района. Хотя договоры строительного подряда Региональный фонд капитального ремонта заключал. И он же обязался контролироваться ход выполнения необходимых работ.

- Прокуратура района внесла генеральному директору Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов представление, - рассказывают в облпрокуратуре. - И лично проконтролирует фактическое устранение нарушений.

Кстати, подобные нарушения выявили и в брянском Карачеве. Там не успевают в срок реализовать сразу три нацпроекта - «Жилье и городская среда», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они касаются капремонта автомобильной дороги по улице 50 лет Октября, двух лабораторий образовательного учреждения и благоустройства дворов. Ситуацию также держит на контроле прокуратура.

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