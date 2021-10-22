В Брянске на Станке Димитрова молодежь устроила массовую драку

Фото: скриншот видео в сообществе "ЧП и ДТП Брянск" в vk.com.

Массовую драку устроила молодежь во дворе одной из многоэтажек по проспекту Станке Димитрова в Брянске. Видеоролик опубликовали в социальных сетях очевидцы рано утром в пятницу, 22 октября.

Инцидент произошел у дома №67/1.

Зачинщиками драки выступили два молодых человека. В потасовке один повалил на землю другого. Дальше в действо вовлеклись еще несколько человек.

«У кого на парковке автомобили – будут побиты. Выйдите, проверьте свои авто возле подъездов. Возле корпуса 1п точно зацепили пару машин», – добавляет автор поста.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях.

«Опять этот муравейник, ну а что вы хотели, туда со всего Брянска переселили расселенцев из бараков, вот они и гуляют», – пишет Кирилл Измайлов.

«Петушиные бои!», – добавляет Владимир Алдухов.

«Толпой на одного!», – замечает Евгений Самсонов.

«Какая-то возня непонятная, ни одного взмаха руки... Даже не интересно», – делится впечатлениями от видео Евгений Симонцев.

«Передел сфер влияния. А-ля 90-е и братки», – замечает Александр Гришин.

«В Фокинском районе, в парке ДКЖ и прилегающих дворах такое каждый вечер. Накупят горячительных напитков. И на подвиги. Наряды полиции только днем прогуливаются.

В парке на детской площадке уже и не погуляешь с ребенком. Одни неадекваты... дерущиеся», – рассказывает Юлия Завалишина.

Корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в пресс-службе УМВД по региону пока не прокомментировали инцидент – сводка ЧП от 21 октября к ним пока не поступала.

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